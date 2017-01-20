



У школах пройшли заходи до Дня соборності України Напередодні Дня соборності України, який відзначають 22 січня, у навчальних закладах міста пройшли святкові заходи. Як зізнаються вчителі, найскладніше розповідати про боротьбу за єдність держави першокласникам. Малеча не розуміється на історії та сприймає державу через родину. Саме тому у 134-й школі вигадали флеш-моб під назвою «Квітуча Україна». Автор новости: Наталья Зборец Источник: 11 канал

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