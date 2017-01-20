Гільзи із зони бойових дій, прапори, обпалені війною, та власні речі військових — у Дніпрі відкрили нову експозицію музею АТО. Всього тут з’явилися понад тисячу експонатів. Матеріали розповідають про боротьбу за незалежність
Два роки тому на війні загинув дніпровський журналіст Олександр Черніков
20 января 2017 17:59
Журналіст за професією, байкер за покликом душі, весела та щира людина. Це наш колега — Олександр Черніков. Він загинув два роки тому під Донецьком. Його позивний «Репортер». Пішов захищати Україну, бо так відчував. Був впевнений, що повернеться, адже вдома чекали дружина і тільки-но народжена донечка. Йому було тридцять років. Вечір пам’яті Олександра Чернікова відбудеться 23 січня.