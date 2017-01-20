



Два роки тому на війні загинув дніпровський журналіст Олександр Черніков Журналіст за професією, байкер за покликом душі, весела та щира людина. Це наш колега — Олександр Черніков. Він загинув два роки тому під Донецьком. Його позивний «Репортер». Пішов захищати Україну, бо так відчував. Був впевнений, що повернеться, адже вдома чекали дружина і тільки-но народжена донечка. Йому було тридцять років. Вечір пам’яті Олександра Чернікова відбудеться 23 січня. Автор новости: Елена Петроченкова Источник: 11 канал

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