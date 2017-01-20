



Мешканки Дніпра шикуються у чергу на курси самооборони Вони виникли з ініціативи громадських активістів та поліції. Ідею підтримало керівництво університету внутрішніх справ та представники обладміністрації. Відвідувати курси самозахисту вже виявили бажання три сотні жінок. У першу групу, щоправда, потрапили тільки двадцять. Вони і з психологом спілкуватимуться, і навчатимуться корисним прийомам. Перше тренування відвідала наш кореспондент Юлія Крива. Источник: 11 канал

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