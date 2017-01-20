Гільзи із зони бойових дій, прапори, обпалені війною, та власні речі військових — у Дніпрі відкрили нову експозицію музею АТО. Всього тут з’явилися понад тисячу експонатів. Матеріали розповідають про боротьбу за незалежність
Мешканки Дніпра шикуються у чергу на курси самооборони
20 января 2017 17:58
Вони виникли з ініціативи громадських активістів та поліції. Ідею підтримало керівництво університету внутрішніх справ та представники обладміністрації. Відвідувати курси самозахисту вже виявили бажання три сотні жінок. У першу групу, щоправда, потрапили тільки двадцять. Вони і з психологом спілкуватимуться, і навчатимуться корисним прийомам. Перше тренування відвідала наш кореспондент Юлія Крива.