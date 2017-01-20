



Дніпровському військовому шпиталю 95 років Скромно і в робочій атмосфері! Дніпровський військовий шпиталь, яким хотіли заволодіти російські банкіри, відзначає 95 років з дня заснування. З нагоди ювілею пройшли урочистості, на які прибули вдячні пацієнти, волонтери і усі, хто допомагав і продовжує допомагати фахівцям шпиталю. Докладно — далі. Автор новости: Евгений Коптев Источник: 11 канал

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