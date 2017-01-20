



На вул. Мономаха рятувальники гасили вогонь та водночас спричинили комунальну аварію У Дніпрі рятувальники прибули на пожежу, яка спалахнула на вулиці Мономаха (колишня Московська). Вогонь знищив майно у квартирі на площі 12,5 квадратних метрів. Ніхто з людей не постраждав. Під час руху транспорту пошкодження зазнала колонка на гідранті. Внаслідок чого вода била фонтаном у десять метрів заввишки. Струм діставав електродротів на стовпах, що могло спричинити надзвичайну ситуацію. Поліції довелось перекривати рух. Втім, вже приблизно за годину разом з працівниками «Місьководоканалу» комунальну аварію ліквідували. Автор новости: Евгений Коптев Источник: 11 канал

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