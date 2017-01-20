Гільзи із зони бойових дій, прапори, обпалені війною, та власні речі військових — у Дніпрі відкрили нову експозицію музею АТО. Всього тут з’явилися понад тисячу експонатів. Матеріали розповідають про боротьбу за незалежність
На вул. Мономаха рятувальники гасили вогонь та водночас спричинили комунальну аварію
20 января 2017 17:55
У Дніпрі рятувальники прибули на пожежу, яка спалахнула на вулиці Мономаха (колишня Московська). Вогонь знищив майно у квартирі на площі 12,5 квадратних метрів. Ніхто з людей не постраждав. Під час руху транспорту пошкодження зазнала колонка на гідранті. Внаслідок чого вода била фонтаном у десять метрів заввишки. Струм діставав електродротів на стовпах, що могло спричинити надзвичайну ситуацію. Поліції довелось перекривати рух. Втім, вже приблизно за годину разом з працівниками «Місьководоканалу» комунальну аварію ліквідували.