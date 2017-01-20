



У Дніпрі утилізують новорічні хвойні У кожному районі, за словами комунальників, працює дробарка, яка перемелює дерева. Машини це роблять вже не один день. У міськраді кажуть: до 10 лютого у місті не залишиться жодної хвої на смітнику. Усе перетруть, а отриманою сумішшю опалять котельні комунальних підприємств. Докладніше — далі. Автор новости: София Богуцкая Источник: 11 канал

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