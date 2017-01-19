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Мешканці Підгородного збираються перекривати трасу через здорожчання проїзду Мешканці Підгородного збираються перекривати трасу через здорожчання проїзду

19 января 2017 17:27

Проїзд у громадському транспорті дорожчає по всій області. Та якщо у Дніпрі вже більш-менш звикли до 6 грн в маршрутках, то мешканці Підгородного просто обурені новими тарифами! Адже ще 2 місяці тому дістатися обласного центру люди могли за 7 грн.
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В арт-центрі «Я-Галерея» відкрилась виставка художника-неопримітивіста

В арт-центрі «Я-Галерея» відкрилась виставка художника-неопримітивіста

19 января 2017 17:44

«Геродотів ліс Дмитра Молдованова» — виставка під такою назвою відкрита в арт-центрі «Я-Галерея». Новий цикл творів художника-неопримітивіста представив куратор українських та міжнародних проектів, засновник арт-центру Павло Гудімов. Він вважає, що такого живопису у Дніпрі ще не бачили. Можливо, так і є, треба подивитися. Що й зробила наша знімальна група.

Автор новости: Ирина Каблоцкая Источник: 11 канал
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