Проїзд у громадському транспорті дорожчає по всій області. Та якщо у Дніпрі вже більш-менш звикли до 6 грн в маршрутках, то мешканці Підгородного просто обурені новими тарифами! Адже ще 2 місяці тому дістатися обласного центру люди могли за 7 грн.
В арт-центрі «Я-Галерея» відкрилась виставка художника-неопримітивіста
19 января 2017 17:44
«Геродотів ліс Дмитра Молдованова» — виставка під такою назвою відкрита в арт-центрі «Я-Галерея». Новий цикл творів художника-неопримітивіста представив куратор українських та міжнародних проектів, засновник арт-центру Павло Гудімов. Він вважає, що такого живопису у Дніпрі ще не бачили. Можливо, так і є, треба подивитися. Що й зробила наша знімальна група.