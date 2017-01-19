





В арт-центрі «Я-Галерея» відкрилась виставка художника-неопримітивіста «Геродотів ліс Дмитра Молдованова» — виставка під такою назвою відкрита в арт-центрі «Я-Галерея». Новий цикл творів художника-неопримітивіста представив куратор українських та міжнародних проектів, засновник арт-центру Павло Гудімов. Він вважає, що такого живопису у Дніпрі ще не бачили. Можливо, так і є, треба подивитися. Що й зробила наша знімальна група. Автор новости: Ирина Каблоцкая Источник: 11 канал

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