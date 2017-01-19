



Медики лікарні ім. Мечникова влаштували традиційне хрещенське пірнання

Вже третій рік поспіль Водохреще разом святкують і медики. Цього разу фахівці обласної клінічної лікарні імені Мечникова традиційно зібралися на Дніпрі та запросили своїх колег. Спершу послухали настанови священика. Потім усі охочі зробили невеличку розминку.

Занурювалися медики, за традицією, тричі. Кажуть, до хрещенського пірнання краще готуватися. Дехто з лікарів чи не щодня загартовується обливанням холодною водою. Сильні духом лікарі, котрі вже понад два роки рятують найтяжчих бійців АТО, без вагань здійснили хрещенський обряд.



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