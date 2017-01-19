11 канал
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Мешканці Підгородного збираються перекривати трасу через здорожчання проїзду Мешканці Підгородного збираються перекривати трасу через здорожчання проїзду

19 января 2017 17:27

Проїзд у громадському транспорті дорожчає по всій області. Та якщо у Дніпрі вже більш-менш звикли до 6 грн в маршрутках, то мешканці Підгородного просто обурені новими тарифами! Адже ще 2 місяці тому дістатися обласного центру люди могли за 7 грн.
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Медики лікарні ім. Мечникова влаштували традиційне хрещенське пірнання

Медики лікарні ім. Мечникова влаштували традиційне хрещенське пірнання

19 января 2017 17:42

Вже третій рік поспіль Водохреще разом святкують і медики. Цього разу фахівці обласної клінічної лікарні імені Мечникова традиційно зібралися на Дніпрі та запросили своїх колег. Спершу послухали настанови священика. Потім усі охочі зробили невеличку розминку.

Занурювалися медики, за традицією, тричі. Кажуть, до хрещенського пірнання краще готуватися. Дехто з лікарів чи не щодня загартовується обливанням холодною водою. Сильні духом лікарі, котрі вже понад два роки рятують найтяжчих бійців АТО, без вагань здійснили хрещенський обряд.

Автор новости: София Богуцкая Источник: 11 канал
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