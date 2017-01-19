На території Новобогородицької фортеці весело святкували Водохреще

Мешканці Підгородного збираються перекривати трасу через здорожчання проїзду Проїзд у громадському транспорті дорожчає по всій області. Та якщо у Дніпрі вже більш-менш звикли до 6 грн в маршрутках, то мешканці Підгородного просто обурені новими тарифами! Адже ще 2 місяці тому дістатися обласного центру люди могли за 7 грн.