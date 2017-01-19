Проїзд у громадському транспорті дорожчає по всій області. Та якщо у Дніпрі вже більш-менш звикли до 6 грн в маршрутках, то мешканці Підгородного просто обурені новими тарифами! Адже ще 2 місяці тому дістатися обласного центру люди могли за 7 грн.
У Нікополі новорічними ялинками опалюють пункт обігріву
19 января 2017 17:29
Креативний спосіб утилізувати новорічну хвою намагаються запровадити у Нікополі. Активісти, подаючи приклад, зносять ялинки та сосни до парку Перемоги, де знаходиться пункт обігріву, аби використати їх як дрова для опалення намету. Те саме закликають робити й інших, адже це відомий європейський досвід. Він і гуманний, і економічний, впевнений громадський активіст та за сумісництвом еколог.
Накопичувальні майданчики поки що не створили, а от своїми силами небайдужі мешканці міста вже приносять до пункту обігріву хвою. Їм тут дуже раді, адже, аби нагріти такий намет, потрібно не менше куба дров на добу. Допомагають і самі безхатченки, збираючи сосни на найближчих смітниках. Пообідати гарячими стравами, на які кошти виділили з міського бюджету, сюди кожного дня приходить до тридцяти безпритульних.