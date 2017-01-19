





Мешканці Підгородного збираються перекривати трасу через здорожчання проїзду Проїзд у громадському транспорті дорожчає по всій області. Та якщо у Дніпрі вже більш-менш звикли до 6 грн в маршрутках, то мешканці Підгородного просто обурені новими тарифами! Адже ще 2 місяці тому дістатися обласного центру люди могли за 7 грн. У грудні ж це коштувало вже 8, а у січні поточного року — 9 гривень! Тамтешніх мешканців така ціна не влаштовує. Перевізники запевняють: це мінімум, за який вони можуть працювати. У перипетіях конфлікту розбирався наш Антон Мачула. Источник: 11 канал

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