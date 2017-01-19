





У Дніпрі впровадять електронний квиток Він дозволить скоротити витрати на проїзд мешканцям міста, а от пасажиропотік стане більш контрольований. Найближчим часом впроваджуватимуть картку городянина. Вона стане не тільки електронним проїзним документом для дніпрян, а й відкриє своїм власникам доступ до численних електронних послуг. Які можливості з’являться у містян з появою електронного квитка та чому вирішили його впровадити — знає Юлія Крива. Источник: 11 канал

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