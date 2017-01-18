Проїзд у громадському транспорті дорожчає по всій області. Та якщо у Дніпрі вже більш-менш звикли до 6 грн в маршрутках, то мешканці Підгородного просто обурені новими тарифами! Адже ще 2 місяці тому дістатися обласного центру люди могли за 7 грн.
На Дніпропетровщині відзначили переможців патріотичного літературного конкурсу
18 января 2017 17:36
Такий захід проводили вперше. На нього подавали оригінальні авторські матеріали, які раніше не друкувалися, у двох номінаціях — поезія та проза. Всього майже 100 робіт. Учасники розмірковували про подвиги героїв минулого та сучасності. Найкращі твори увійшли до альманаху «Степова Еллада». Патріотичний літературний конкурс — це спільний проект Дніпропетровської обладміністрації та обласної організації Національної спілки письменників України. Окрім досвідчених літераторів, у ньому взяли участь і автори-початківці. Переможці та призери отримали дипломи та грошові винагороди.