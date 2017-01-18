



На Дніпропетровщині відзначили переможців патріотичного літературного конкурсу Такий захід проводили вперше. На нього подавали оригінальні авторські матеріали, які раніше не друкувалися, у двох номінаціях — поезія та проза. Всього майже 100 робіт. Учасники розмірковували про подвиги героїв минулого та сучасності. Найкращі твори увійшли до альманаху «Степова Еллада». Патріотичний літературний конкурс — це спільний проект Дніпропетровської обладміністрації та обласної організації Національної спілки письменників України. Окрім досвідчених літераторів, у ньому взяли участь і автори-початківці. Переможці та призери отримали дипломи та грошові винагороди. Источник: 11 канал

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