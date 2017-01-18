



Віряни готуються до святкування Водохреща 19 січня православні відзначатимуть Водохреще. Як відомо, цього дня віряни пірнають в полонку. За повір’ями, на Водохреще вода має чудодійні властивості. Вважається, що купання зціляє від недуг та очищує від гріхів. Чи так важливо дотримуватися традицій та яка з того користь — дізнавались наші журналісти! Источник: 11 канал

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