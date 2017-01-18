Віряни готуються до святкування Водохреща

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20 января 2017 | 03:32
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Мешканці Підгородного збираються перекривати трасу через здорожчання проїзду19 января 2017 17:27
Проїзд у громадському транспорті дорожчає по всій області. Та якщо у Дніпрі вже більш-менш звикли до 6 грн в маршрутках, то мешканці Підгородного просто обурені новими тарифами! Адже ще 2 місяці тому дістатися обласного центру люди могли за 7 грн.
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