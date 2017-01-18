



У Нікопольському районі з’явилося новітнє медичне обладнання — системи «Телекард» Пристрій дозволяє дистанційно протягом трьох хвилин передати із найвіддаленішого куточка кардіограму пацієнта, отримати консультацію кардіолога і невідкладно почати лікування. Це дуже полегшить життя мешканцям селищ, а у деяких випадках навіть допоможе його врятувати, кажуть лікарі. Адже статистика серцево-судинних захворювань неприємно вражає: на них страждає 22 мільйони українців, а це майже дві третини дорослого населення. Источник: 11 канал

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