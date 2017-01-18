Проїзд у громадському транспорті дорожчає по всій області. Та якщо у Дніпрі вже більш-менш звикли до 6 грн в маршрутках, то мешканці Підгородного просто обурені новими тарифами! Адже ще 2 місяці тому дістатися обласного центру люди могли за 7 грн.
У Нікопольському районі з’явилося новітнє медичне обладнання — системи «Телекард»
18 января 2017 17:33
Пристрій дозволяє дистанційно протягом трьох хвилин передати із найвіддаленішого куточка кардіограму пацієнта, отримати консультацію кардіолога і невідкладно почати лікування. Це дуже полегшить життя мешканцям селищ, а у деяких випадках навіть допоможе його врятувати, кажуть лікарі. Адже статистика серцево-судинних захворювань неприємно вражає: на них страждає 22 мільйони українців, а це майже дві третини дорослого населення.