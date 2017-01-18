Проїзд у громадському транспорті дорожчає по всій області. Та якщо у Дніпрі вже більш-менш звикли до 6 грн в маршрутках, то мешканці Підгородного просто обурені новими тарифами! Адже ще 2 місяці тому дістатися обласного центру люди могли за 7 грн.
Вранці у Дніпрі в багатоповерхівці сталась велика пожежа
18 января 2017 17:31
Вогонь спалахнув на 14-му поверсі будинку, що на масиві Покровський (колишня назва Комунар). Горіла двокімнатна квартира та балкон. Через сильне задимлення рятувальникам довелось евакуювати на вулицю майже двісті жителів будинку. Від вогню врятували одинадцятьох людей. За годину пожежу локалізували, а згодом повністю ліквідували. Загиблих та постраждалих немає. Вогонь знищив домашній крам власників квартири — на площі 60 квадратних метрів. Остаточні причини загоряння встановлять слідчі, попередньо йдеться про коротке замикання в електромережі.