



Вранці у Дніпрі в багатоповерхівці сталась велика пожежа Вогонь спалахнув на 14-му поверсі будинку, що на масиві Покровський (колишня назва Комунар). Горіла двокімнатна квартира та балкон. Через сильне задимлення рятувальникам довелось евакуювати на вулицю майже двісті жителів будинку. Від вогню врятували одинадцятьох людей. За годину пожежу локалізували, а згодом повністю ліквідували. Загиблих та постраждалих немає. Вогонь знищив домашній крам власників квартири — на площі 60 квадратних метрів. Остаточні причини загоряння встановлять слідчі, попередньо йдеться про коротке замикання в електромережі. Автор новости: Евгений Коптев Источник: 11 канал

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