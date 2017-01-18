



Вже рік в Україні діють нові правила повірки приладів обліку Встановлення, ремонт та обслуговування лічильників — клопіт постачальників послуг: тепла, газу, електроенергії та води. Вже рік в Україні діють нові правила повірки приладів обліку. Утім не всі користувачі про це знають. Наш кореспондент Юлія Крива поцікавилася, як зараз на практиці перевіряють лічильники, за чий рахунок та чи мають про це дбати мешканці. Источник: 11 канал

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