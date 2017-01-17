Проїзд у громадському транспорті дорожчає по всій області. Та якщо у Дніпрі вже більш-менш звикли до 6 грн в маршрутках, то мешканці Підгородного просто обурені новими тарифами! Адже ще 2 місяці тому дістатися обласного центру люди могли за 7 грн.
У міськраді оголосили конкурс об’єктів благоустрою
17 января 2017 18:02
Хто має ідеї з облагородження Дніпра — гайда до міськради! Керівництво відповідного комунального підприємства оголосило конкурс на розташування об’єктів благоустрою. Йдеться про лавочки, ліхтарі, різноманітні мистецькі інсталяції та мурали. Подавати ідею може будь-хто, втім профінансує міськрада лише деякі об’єкти. Тому чиновники закликають городян самотужки шукати спонсорів на втілення своїх задумів. Докладніше — далі.