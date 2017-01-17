



У міськраді оголосили конкурс об’єктів благоустрою Хто має ідеї з облагородження Дніпра — гайда до міськради! Керівництво відповідного комунального підприємства оголосило конкурс на розташування об’єктів благоустрою. Йдеться про лавочки, ліхтарі, різноманітні мистецькі інсталяції та мурали. Подавати ідею може будь-хто, втім профінансує міськрада лише деякі об’єкти. Тому чиновники закликають городян самотужки шукати спонсорів на втілення своїх задумів. Докладніше — далі. Автор новости: София Богуцкая Источник: 11 канал

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