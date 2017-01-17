Проїзд у громадському транспорті дорожчає по всій області. Та якщо у Дніпрі вже більш-менш звикли до 6 грн в маршрутках, то мешканці Підгородного просто обурені новими тарифами! Адже ще 2 місяці тому дістатися обласного центру люди могли за 7 грн.
Дніпро долучиться до акції проти російської агресії в Україні
17 января 2017 17:52
Зупинити путінську війну в Україні. До всесвітньої акції під такою назвою долучається Дніпро. Захід відбудеться 21 січня на площі Героїв Майдану. Початок о чотирнадцятій. Це вже третя акція проти російської агресії в Україні. Минулі роки вона охоплювала близько шістдесяти країн світу. Активісти очікують, що цьогоріч долучаться зокрема Грузія, Франція, Канада та Чехія. Кажуть: ця акція особлива, бо відбувається вже після визнання Генасамблеєю ООН Росії агресором, а Криму — територією України. Організатори запрошують долучитися усіх небайдужих.