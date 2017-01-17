



Патрульній поліції Дніпра рік Двоє загиблих, 75 звільнених та близько сотні ДТП за участю патрульних. Минув рік, як у Дніпрі з’явилась патрульна поліція. Позаду 366 днів служби. За цей час було чимало досягнень, втім без сумних втрат та недоліків теж не обійшлося. Що здобули — дивіться далі. Источник: 11 канал

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