



У Дніпрі зранку демонтували торговельні ряди незаконного ринку Мова йде про «Торжок» на розі проспекту Яворницького і вулиці Пастера. Як повідомив міський голова, цей торговельний майданчик не один рік дошкуляв дніпрянам. І відсьогодні в місті запроваджується принцип колективної відповідальності власників кіосків. Тобто якщо з мовчазної згоди власників, наприклад двох яток, між ними буде незаконно встановлена третя споруда, то демонтажу підлягатимуть всі три кіоски, — заявив мер. Загалом у міськраді планують прибрати з вулиць Дніпра всі незаконні споруди, які були встановлені протягом 2016 року. Автор новости: Евгений Коптев Источник: 11 канал

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