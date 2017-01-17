Проїзд у громадському транспорті дорожчає по всій області. Та якщо у Дніпрі вже більш-менш звикли до 6 грн в маршрутках, то мешканці Підгородного просто обурені новими тарифами! Адже ще 2 місяці тому дістатися обласного центру люди могли за 7 грн.
У Дніпрі зранку демонтували торговельні ряди незаконного ринку
17 января 2017 17:48
Мова йде про «Торжок» на розі проспекту Яворницького і вулиці Пастера. Як повідомив міський голова, цей торговельний майданчик не один рік дошкуляв дніпрянам. І відсьогодні в місті запроваджується принцип колективної відповідальності власників кіосків. Тобто якщо з мовчазної згоди власників, наприклад двох яток, між ними буде незаконно встановлена третя споруда, то демонтажу підлягатимуть всі три кіоски, — заявив мер. Загалом у міськраді планують прибрати з вулиць Дніпра всі незаконні споруди, які були встановлені протягом 2016 року.