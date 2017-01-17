



У лікарні ім. Мечникова врятували життя чергового пораненого із зони АТО Та, на жаль, не врятували його ногу. Офіцер постраждав від вибуху міни під Мар’їнкою. Його терміново доставили до Дніпра і, аби уникнути гангрени, ампутували праву стопу. Зараз він перебуває в реанімації, але здоров’ю вже нічого не загрожує. Антон Мачула докладно. Источник: 11 канал

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