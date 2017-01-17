



Працівники «Дніпрометробуду» знову без грошей Вже п’ятий місяць вони не отримують за свою роботу жодної копійчини. Нагадаємо: минулого літа міськрада виплатила заборгованість із зарплати за 11 місяців і обіцяла, що відтепер люди отримуватимуть гроші вчасно. Та словами все і закінчилося. Терпіння метробудівців вже майже вичерпане. Источник: 11 канал

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