



Через скандал із бордами до Дніпра має прибути комісія внутрішньої безпеки МВС Вона перевірить дії співробітників відділку поліції у Соборному районі, які, за словами чиновників, бездіяли, коли група людей заважала проводити демонтаж рекламних щитів. Посадовці кажуть: на кожен демонтаж приїжджають невідомі люди, які псують техніку та перешкоджають прибирати рекламні борди. Загалом було завдано збитків на кількасот тисяч гривень. У мерїї запевняють: знесення цілком законне. Рішенням суду ці борди визнані аварійно небезпечними. Деякі встановлені на пішохідних переходах і загрожують життю мешканців. Всього ж мають знести 300 аварійних конструкцій. Втім наразі демонтовано лише 30. Нагадаємо: по допомогу до МВС та генпрокуратури нещодавно звернувся міський голова Борис Філатов. Всього через порушення при демонтажі рекламних конструкцій відкрито вісім кримінальних справ. Источник: 11 канал

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