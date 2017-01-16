Проїзд у громадському транспорті дорожчає по всій області. Та якщо у Дніпрі вже більш-менш звикли до 6 грн в маршрутках, то мешканці Підгородного просто обурені новими тарифами! Адже ще 2 місяці тому дістатися обласного центру люди могли за 7 грн.
Через скандал із бордами до Дніпра має прибути комісія внутрішньої безпеки МВС
16 января 2017 17:58
Вона перевірить дії співробітників відділку поліції у Соборному районі, які, за словами чиновників, бездіяли, коли група людей заважала проводити демонтаж рекламних щитів. Посадовці кажуть: на кожен демонтаж приїжджають невідомі люди, які псують техніку та перешкоджають прибирати рекламні борди. Загалом було завдано збитків на кількасот тисяч гривень. У мерїї запевняють: знесення цілком законне. Рішенням суду ці борди визнані аварійно небезпечними. Деякі встановлені на пішохідних переходах і загрожують життю мешканців. Всього ж мають знести 300 аварійних конструкцій. Втім наразі демонтовано лише 30. Нагадаємо: по допомогу до МВС та генпрокуратури нещодавно звернувся міський голова Борис Філатов. Всього через порушення при демонтажі рекламних конструкцій відкрито вісім кримінальних справ.