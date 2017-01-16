



На Водохреще на території с. Шевченко влаштують історико-етнографічне свято Водохреще на Старій Самарі. 19 січня у селищі Шевченко відбудеться історико-етнографічне свято. На території Ново-Богородицької фортеці обіцяють насичену програму, головна мета якої — ознайомити гостей з традиціями. Спочатку буде купання у полонці. Ну а потім вже розпочнуться різноманітні розваги, майстер-класи, вокальні та танцювальні номери місцевих колективів, катання на ковзанах. І звичайно, буде безліч смачних сюрпризів. Автор новости: Елена Петроченкова Источник: 11 канал

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