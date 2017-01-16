Проїзд у громадському транспорті дорожчає по всій області. Та якщо у Дніпрі вже більш-менш звикли до 6 грн в маршрутках, то мешканці Підгородного просто обурені новими тарифами! Адже ще 2 місяці тому дістатися обласного центру люди могли за 7 грн.
На Водохреще на території с. Шевченко влаштують історико-етнографічне свято
16 января 2017 17:31
Водохреще на Старій Самарі. 19 січня у селищі Шевченко відбудеться історико-етнографічне свято. На території Ново-Богородицької фортеці обіцяють насичену програму, головна мета якої — ознайомити гостей з традиціями. Спочатку буде купання у полонці. Ну а потім вже розпочнуться різноманітні розваги, майстер-класи, вокальні та танцювальні номери місцевих колективів, катання на ковзанах. І звичайно, буде безліч смачних сюрпризів.