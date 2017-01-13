З четвертого січня Національний банк України втричі знизив ліміт на розрахунки готівкою для фізичних осіб — до п’ятдесяти тисяч гривень. Тепер купувати автомобілі, квартири, дорогі прикраси чи путівки можна лише шляхом безготівкового розрахунку.
У Дніпрі черговий скандал з будівництвом багатостраждального метро
13 января 2017 18:13
У Дніпрі знову говорять про найболючішу, але найбажанішу мрію — будівництво метрополітену. Нагадаємо, у червні минулого року європейські банки нарешті провели тендер та визначили переможця. Добудувати довгоочікувані підземні станції має турецька компанія «Лімак», що запропонувала найменшу ціну — двісті двадцять чотири мільйони євро. Нібито з кінця вересня розпочалися підготовчі роботи. А вже у грудні обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти турецьких підрядників. Деталі розповість наша колега.