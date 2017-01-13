





У Дніпрі черговий скандал з будівництвом багатостраждального метро У Дніпрі знову говорять про найболючішу, але найбажанішу мрію — будівництво метрополітену. Нагадаємо, у червні минулого року європейські банки нарешті провели тендер та визначили переможця. Добудувати довгоочікувані підземні станції має турецька компанія «Лімак», що запропонувала найменшу ціну — двісті двадцять чотири мільйони євро. Нібито з кінця вересня розпочалися підготовчі роботи. А вже у грудні обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти турецьких підрядників. Деталі розповість наша колега. Источник: 11 канал

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