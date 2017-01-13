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У театрі «Віримо» влаштували вечір пам’яті Олександра Олеся
13 января 2017 17:58
Незапланована вистава. У театрі «Віримо» відбувся вечір пам’яті видатного громадського діяча, поета, драматурга Олександра Олеся. У репертуарі театру вже давно є вистава за мотивами його твору «По дорозі в казку». Саме через мистецтво культурна спільнота Дніпра відреагувала на нещодавні події у Празі, де на Ольшанському цвинтарі ексгумували останки поета. Ірина Каблоцька розповість більше.