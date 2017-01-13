





У Дніпрі відзначили 100-річний ювілей першого виконання «Щедрика» У Дніпрі відзначили сторіччя першого виконання всесвітньо відомої української різдвяної колядки «Щедрик» в обробці композитора Миколи Леонтовича. Фольклорні ансамблі музичних шкіл завітали у Будинок мистецтв, щоб разом заспівати пісню, яка зараз вважається лейт-мотивом зимових свят у різних країнах світу. Автор новости: Наталья Зборец Источник: 11 канал

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