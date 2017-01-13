11 канал
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У Дніпрі черговий скандал з будівництвом багатостраждального метро У Дніпрі черговий скандал з будівництвом багатостраждального метро

13 января 2017 18:13

У Дніпрі знову говорять про найболючішу, але найбажанішу мрію — будівництво метрополітену. Нагадаємо, у червні минулого року європейські банки нарешті провели тендер та визначили переможця. Добудувати довгоочікувані підземні станції має турецька компанія «Лімак"
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Нацбанк ввів обмеження на розрахунки готівкою

Нацбанк ввів обмеження на розрахунки готівкою

13 января 2017 17:52

З четвертого січня Національний банк України втричі знизив ліміт на розрахунки готівкою для фізичних осіб — до п’ятдесяти тисяч гривень. Тепер купувати автомобілі, квартири, дорогі прикраси чи путівки можна лише шляхом безготівкового розрахунку. Чи вплинуть фінансові зміни на дніпрян — дивіться далі.

Источник: 11 канал
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