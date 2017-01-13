





Нацбанк ввів обмеження на розрахунки готівкою З четвертого січня Національний банк України втричі знизив ліміт на розрахунки готівкою для фізичних осіб — до п’ятдесяти тисяч гривень. Тепер купувати автомобілі, квартири, дорогі прикраси чи путівки можна лише шляхом безготівкового розрахунку. Чи вплинуть фінансові зміни на дніпрян — дивіться далі. Источник: 11 канал

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