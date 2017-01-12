Діти учасників АТО змагались у лазерних боях

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15 января 2017 | 14:30
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У Дніпрі черговий скандал з будівництвом багатостраждального метро13 января 2017 18:13
У Дніпрі знову говорять про найболючішу, але найбажанішу мрію — будівництво метрополітену. Нагадаємо, у червні минулого року європейські банки нарешті провели тендер та визначили переможця. Добудувати довгоочікувані підземні станції має турецька компанія «Лімак"
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