



Діти учасників АТО змагались у лазерних боях Новорічні канікули у школярів продовжуються. Окрім стандартних розваг на санчатах та ковзанах, їм пропонують і незвичайні варіанти відпочинку. Сьогодні діти учасників АТО змагались у лазерних боях. Таку захоплюючу гру організував Центр допомоги АТО при облдержадміністрації. Як проходив захід — бачила наша Анастасія Блохіна. Источник: 11 канал

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