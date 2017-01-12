



У Дніпрі відкрили Центр розвитку місцевого самоврядування Тут представників об’єднаних територіальних громад навчатимуть використовувати можливості децентралізації. У планах — щотижневні семінари, тренінги, дискусії і консультаційна робота. На відкритті нового центру побувала і наша Яна Гончарова. Источник: 11 канал

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