



На Дніпропетровщині у пунктах обігріву отримали допомогу півтори тисячі людей Загалом місць, де можна тимчасово зігрітися, в області понад двісті. Переважна більшість розташована в амбулаторіях, територіальних центрах соцобслуговування, вокзалах, будинках культури, сільських радах та приміщеннях «Червоного хреста». Ще 14 — це намети у людних місцях та спеціальні автівки для обігріву. До таких пунктів навідуються як безхатченки, так і звичайні люди, які замерзають від холоду. Щодоби кількість відвідувачів сягає близько чотирьох десятків. Там можна не лише відігрітися, а й безкоштовно випити гарячого чаю. Источник: 11 канал

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