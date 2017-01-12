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На Дніпропетровщині у пунктах обігріву отримали допомогу півтори тисячі людей
12 января 2017 17:41
Загалом місць, де можна тимчасово зігрітися, в області понад двісті. Переважна більшість розташована в амбулаторіях, територіальних центрах соцобслуговування, вокзалах, будинках культури, сільських радах та приміщеннях «Червоного хреста». Ще 14 — це намети у людних місцях та спеціальні автівки для обігріву. До таких пунктів навідуються як безхатченки, так і звичайні люди, які замерзають від холоду. Щодоби кількість відвідувачів сягає близько чотирьох десятків. Там можна не лише відігрітися, а й безкоштовно випити гарячого чаю.