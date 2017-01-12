11 канал
15 января 2017 | 14:30

У Дніпрі черговий скандал з будівництвом багатостраждального метро У Дніпрі черговий скандал з будівництвом багатостраждального метро

13 января 2017 18:13

У Дніпрі знову говорять про найболючішу, але найбажанішу мрію — будівництво метрополітену. Нагадаємо, у червні минулого року європейські банки нарешті провели тендер та визначили переможця. Добудувати довгоочікувані підземні станції має турецька компанія «Лімак"
17:58У театрі «Віримо» влаштували вечір пам’яті Олександра Олеся
17:56У Дніпрі відзначили 100-річний ювілей першого виконання «Щедрика»
17:52Нацбанк ввів обмеження на розрахунки готівкою
17:47Школярі Дніпра сьогодні співали колядки та щедрівки
17:45Діти учасників АТО змагались у лазерних боях
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Фахівці лікарні ім. Мечникова врятували життя одного із «найтяжчих» бійців

12 января 2017 17:39

До лікарні 42-річного Олега доставили два тижні тому у комі. У бійця повністю обгоріло обличчя та сильно постраждали очі. Такі тяжкі травми шокували навіть медиків. На світлини, коли бійця тільки-но привезли до лікарні, моторошно дивитися, говорить головний лікар. Військового поранило біля Красногорівки під час сильного обстрілу. Його доправили на апараті штучної вентиляції легенів фактично без ознак життя. Сьогодні Олега забрали до Київського військового шпиталю. Він сподівається, що лікарі хоча б частково зможуть повернути зір, адже більш за все мріє побачити внука, який має народитися вже на днях.

Источник: 11 канал
Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.
Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Читать в Яндекс.Ленте

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 1 С°

Ветер: 3,61 м/с

Ночью

Температура: -3 С°

Ветер: 3,61 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   29.50
 RUB   0.47
 USD   27.67
14:30Документальный детектив
15:50Телемагазин
17:00Дача
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2017 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.