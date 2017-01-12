



Фахівці лікарні ім. Мечникова врятували життя одного із «найтяжчих» бійців До лікарні 42-річного Олега доставили два тижні тому у комі. У бійця повністю обгоріло обличчя та сильно постраждали очі. Такі тяжкі травми шокували навіть медиків. На світлини, коли бійця тільки-но привезли до лікарні, моторошно дивитися, говорить головний лікар. Військового поранило біля Красногорівки під час сильного обстрілу. Його доправили на апараті штучної вентиляції легенів фактично без ознак життя. Сьогодні Олега забрали до Київського військового шпиталю. Він сподівається, що лікарі хоча б частково зможуть повернути зір, адже більш за все мріє побачити внука, який має народитися вже на днях. Источник: 11 канал

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