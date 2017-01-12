



У міськраді оцінили якість прибирання снігу комерційними структурами За правилами благоустрою, у Дніпрі ресторани, кафе, магазини й інші приватні підприємства зобов’язані власними силами приводити до ладу навколишню територію і тротуари: прибирати, розчищати від снігу та посипати піском. Чи виконують підприємці свої обов’язки — знають наші журналісти. Источник: 11 канал

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