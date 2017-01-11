У Дніпрі знову говорять про найболючішу, але найбажанішу мрію — будівництво метрополітену. Нагадаємо, у червні минулого року європейські банки нарешті провели тендер та визначили переможця. Добудувати довгоочікувані підземні станції має турецька компанія «Лімак"
Потужно почалась реєстрація на пробне зовнішнє оцінювання на Дніпропетровщині
11 января 2017 17:49
У перший день зареєструвалось більше шести з половиною сотень майбутніх абітурієнтів. Ще двісті із Запорізької області. Більшість обрала українську мову та літературу, наступні за популярністю математика та історія України. І на інших позиціях англійська мова та біологія. Фахівці кажуть: це своєрідне тренування та адаптація перед основним оцінюванням знань, аби не боятись потім. Правда, пробне тестування не безкоштовне, за нього необхідно заплатити сто двадцять дев’ять гривень. Пройде воно у два етапи — першого та восьмого квітня.