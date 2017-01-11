



Потужно почалась реєстрація на пробне зовнішнє оцінювання на Дніпропетровщині У перший день зареєструвалось більше шести з половиною сотень майбутніх абітурієнтів. Ще двісті із Запорізької області. Більшість обрала українську мову та літературу, наступні за популярністю математика та історія України. І на інших позиціях англійська мова та біологія. Фахівці кажуть: це своєрідне тренування та адаптація перед основним оцінюванням знань, аби не боятись потім. Правда, пробне тестування не безкоштовне, за нього необхідно заплатити сто двадцять дев’ять гривень. Пройде воно у два етапи — першого та восьмого квітня. Автор новости: Елена Петроченкова Источник: 11 канал

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