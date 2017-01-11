



У Нікополі розгорівся конфлікт між владою та переселенцями через генератор У Нікополі люди з окупованих територій не віддають автономний електрогенератор. Місцева влада декілька разів намагалася вивезти пристрій з модульного містечка, аби використовувати його при аварійних ситуаціях. Для Нікополя вони не рідкість, адже після відмови від централізованого опалення потужностей електричних мереж не вистачає: нікопольці час від часу сидять без світла. Втім, залишатися без запасного генератора переселенці теж не готові. Тож як ділитимуть електропристрій, дізнавався наш кореспондент Ганна Черкащенко. Источник: 11 канал

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