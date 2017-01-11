



На Дніпропетровщині поділ приватного будинку зікінчився стріляниною із пораненими У селищі Новоалександрівка невідомий проник у помешкання, а потім розстріляв прибулих на виклик охоронців. Ба більше, під вогонь потрапили і поліцейські. Гучна подія сталась ще на Різдво. Але у поліції заявили, що мовчали, бо на свята не хотіли турбувати журналістів. Про все докладно — далі. Автор новости: Евгений Коптев Источник: 11 канал

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