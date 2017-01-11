



За останні три дні у Дніпрі випало більше половини місячної норми опадів Вихідними у Дніпрі вирувала справжня зима! Потужні снігопади та різке зниження температури застали мешканців зненацька. Водії відкопували свої автівки, а пішоходи продиралися крізь замети. Лише за останні 3 доби у Дніпрі випало більше половини місячної норми опадів. Місцями сніговий покрив сягає 30 сантиметрів. Наші журналісти перевірили, чи були готові комунальники до таких погодних умов та як це вплинуло на життя городян. Антон Мачула — далі. Источник: 11 канал

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