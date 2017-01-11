У Дніпрі знову говорять про найболючішу, але найбажанішу мрію — будівництво метрополітену. Нагадаємо, у червні минулого року європейські банки нарешті провели тендер та визначили переможця. Добудувати довгоочікувані підземні станції має турецька компанія «Лімак"
За останні три дні у Дніпрі випало більше половини місячної норми опадів
11 января 2017 17:45
Вихідними у Дніпрі вирувала справжня зима! Потужні снігопади та різке зниження температури застали мешканців зненацька. Водії відкопували свої автівки, а пішоходи продиралися крізь замети. Лише за останні 3 доби у Дніпрі випало більше половини місячної норми опадів. Місцями сніговий покрив сягає 30 сантиметрів. Наші журналісти перевірили, чи були готові комунальники до таких погодних умов та як це вплинуло на життя городян. Антон Мачула — далі.