



135 одиниць техніки працюють на дорогах Дніпра Про це заявив виконувач обов’язків міського голови Михайло Лисенко. За його словами, комунальники впоралися з негодою минулого тижня. Тепер лише підтримують дороги у належному стані. Зокрема, щодобово посипають протиожеледною сумішшю. Відсьогодні починають вивозити сніг з центральної частини міста. Його складатимуть у промзонах. Також вже працюють над очищенням зливових каналізацій. А от бурульки з дахів будинків мають прибирати керівні компанії, ОСББ чи ЖБК. Підприємці ж зобов’язані прибирати їх над своїми приміщеннями та розчищати сніг поруч. Але поки роблять це неефективно. Источник: 11 канал

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