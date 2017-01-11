135 одиниць техніки працюють на дорогах Дніпра

У Дніпрі знову говорять про найболючішу, але найбажанішу мрію — будівництво метрополітену. Нагадаємо, у червні минулого року європейські банки нарешті провели тендер та визначили переможця. Добудувати довгоочікувані підземні станції має турецька компанія «Лімак"
Про це заявив виконувач обов’язків міського голови Михайло Лисенко. За його словами, комунальники впоралися з негодою минулого тижня. Тепер лише підтримують дороги у належному стані. Зокрема, щодобово посипають протиожеледною сумішшю. Відсьогодні починають вивозити сніг з центральної частини міста. Його складатимуть у промзонах. Також вже працюють над очищенням зливових каналізацій. А от бурульки з дахів будинків мають прибирати керівні компанії, ОСББ чи ЖБК. Підприємці ж зобов’язані прибирати їх над своїми приміщеннями та розчищати сніг поруч. Але поки роблять це неефективно.