



У Дніпрі вибух самогонного апарата відправив дитину до лікарні Батько хлопчика намагався виготовити самогон на кухні приватного будинку. Та під час закипання суміші на бідоні зірвало кришку. Стався вибух з наступним горінням парів. Чоловік і його майже дворічний син отримали численні опіки. Обох доправили до лікарень. Детальніше далі. Источник: 11 канал

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