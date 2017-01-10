У Дніпрі знову говорять про найболючішу, але найбажанішу мрію — будівництво метрополітену. Нагадаємо, у червні минулого року європейські банки нарешті провели тендер та визначили переможця. Добудувати довгоочікувані підземні станції має турецька компанія «Лімак"
Протягом семи років у Дніпрі планують замінити старі тополі
10 января 2017 18:18
Більшість чорних тополь, на яких утворюється багато пуху, у місті вже доживають свій вік. У Дніпрі розробляють спеціальну програму з оновлення насаджень. Здорові рослини омолоджуватимуть, а от замість старих та аварійних висаджуватимуть нові. Робитимуть це переважно взимку. У холодну пору року, кажуть, саджанці непогано приживаються. Городяни ж, які бажають прибрати аварійне дерево, мають звертатися до профільних департаментів або на гарячу лінію міського голови. Стан насаджень вивчає спеціальна комісія. І тільки потім їх ліквідують.
Хворіють та пропадають у Дніпрі ще берези та каштани. Не витримують перепадів температур. Каштани, щоправда, намагалися рятувати — прищеплювали, але це, виявилося, дорого. Хворобливі дерева, кажуть, поступово мінятимуть на більш витривалі породи.