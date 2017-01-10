Протягом семи років у Дніпрі планують замінити старі тополі

Більшість чорних тополь, на яких утворюється багато пуху, у місті вже доживають свій вік. У Дніпрі розробляють спеціальну програму з оновлення насаджень. Здорові рослини омолоджуватимуть, а от замість старих та аварійних висаджуватимуть нові. Робитимуть це переважно взимку. У холодну пору року, кажуть, саджанці непогано приживаються. Городяни ж, які бажають прибрати аварійне дерево, мають звертатися до профільних департаментів або на гарячу лінію міського голови. Стан насаджень вивчає спеціальна комісія. І тільки потім їх ліквідують.

Хворіють та пропадають у Дніпрі ще берези та каштани. Не витримують перепадів температур. Каштани, щоправда, намагалися рятувати — прищеплювали, але це, виявилося, дорого. Хворобливі дерева, кажуть, поступово мінятимуть на більш витривалі породи.



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