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У Дніпрі черговий скандал з будівництвом багатостраждального метро У Дніпрі черговий скандал з будівництвом багатостраждального метро

13 января 2017 18:13

У Дніпрі знову говорять про найболючішу, але найбажанішу мрію — будівництво метрополітену. Нагадаємо, у червні минулого року європейські банки нарешті провели тендер та визначили переможця. Добудувати довгоочікувані підземні станції має турецька компанія «Лімак"
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На Різдво у Дніпрі водій карети швидкої збив пішохода

10 января 2017 18:17

Невеселим стало Різдво для однієї мешканки Дніпра. Сьомого січня жінку збила карета швидкої допомоги. Сталось це на Слобожанському проспекті на пішохідному переході, коли люди йшли на зелене світло. Один зі свідків події виклав відео інциденту.

Мікроавтобус швидкої допомоги рухався по зустрічній смузі, об’їжджаючи машини, що зупинились на червоне. Як раптом наскочив на пішохода, а потім ще й врізався у позашляховик. За попередніми даними, сирена у швидкої не була ввімкнена. Постраждалу людину під руки завели у салон, наразі про її стан нічого невідомо.

Автор новости: Евгений Коптев Источник: 11 канал
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