На Різдво у Дніпрі водій карети швидкої збив пішохода

Невеселим стало Різдво для однієї мешканки Дніпра. Сьомого січня жінку збила карета швидкої допомоги. Сталось це на Слобожанському проспекті на пішохідному переході, коли люди йшли на зелене світло. Один зі свідків події виклав відео інциденту.

Мікроавтобус швидкої допомоги рухався по зустрічній смузі, об’їжджаючи машини, що зупинились на червоне. Як раптом наскочив на пішохода, а потім ще й врізався у позашляховик. За попередніми даними, сирена у швидкої не була ввімкнена. Постраждалу людину під руки завели у салон, наразі про її стан нічого невідомо.



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