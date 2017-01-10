Дніпрянин застав під час крадіжки телефонного дроту двох чоловіків

У Дніпрі нахабніють крадії! 8 січня містянин застав під час крадіжки телефонного дроту двох чоловіків. Спочатку вони представились працівниками телефонної компанії, а потім почали поводитись агресивно. Усе, що відбувалось, дніпрянин знімав на телефон. Ба більше, викликав поліцію. Та зловмисники завантажили вкрадене і втекли на легковику з місця події. Правоохоронці, як стверджує пильний дніпрянин, не тільки не виїхали за викликом, а чомусь почали ретельно з’ясовувати особу заявника.

Сьогодні журналісти звернулись за коментарем до патрульної поліції. Там відрапортували, що підозрюваних затримано, особу встановлено, а за фактом події, яка викликала резонанс в соцмережах, відкрито кримінальне провадження. Щоправда, діям підозрюваних на сьогодні кваліфікації не надано.



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