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Будинок органної та камерної музики

28 декабря 2016 11:38

У Дніпропетровській облраді хочуть оскаржити мирову угоду, за якою Будинок органної та камерної музики перейшов до рук громади Української православної церкви Московського патріархату. Відповідно до неї, у 2020-му році звідтіля мають демонтувати 12-тонний орган фірми «Зауер», який є витвором мистецтва, та цілковито передати будівлю церкві. У комісії з питань комунальної власності запевняють: законно Органну залу можна передати лише рішенням сесії обласної ради. Такого — не було. Тому мирова угода — це фарс та злочин. Депутати вважають: таким чином мають усі підстави повернути залу громаді. Адже переносити орган немає куди. А розібрати унікальний інструмент, яких у світі одиниці, просто не дозволять.

Автор новости: София Богуцкая Источник: 11 канал
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