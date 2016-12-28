



Війна бігбордам Сьогодні у Дніпрі масово прибирали рекламні конструкції. Демонтують їх ніби-то за рішенням Індустріального суду. Всього у списку близько 180-ти щитів, які на думку організаторів акції стоять незаконно. Демонтаж проходив неспокійно, було зафіксовано кілька сутичок. За порушення громадського порядку правоохоронці затримали кількох осіб. Источник: 11 канал

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