



Поховання патріота Сьогодні у Кам’янському поховали Олександра Мороза. Воїна, який захищав Україну у війні на Донбасі. Його позивний був «Лютий», але друзі та побратими згадують його як надзвичайно світлу та привітну людину. Олександр Мороз був справжнім патріотом своєї рідної землі. Один з тих, хто стояв ще на Майдані, він загинув через ворожу розтяжку.

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