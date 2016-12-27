



Звіт головного полісмена Днiпропетровщини Чи не найкоротшим — у порівнянні із попередніми — видався звіт про підсумки року головного полісмена Дніпропетровщини. Ігор РепЕшко повідомив журналістам, що рік був важким, але продуктивним. Говорив про впровадження реформ, атестацію, дефіцит працівників, співпрацю із громАдськими організаціями. Источник: 11 канал

Экспорт в формате RSS ленты

Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Мы на Мы на



