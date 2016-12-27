Звіт головного полісмена Днiпропетровщини

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29 декабря 2016 | 13:04
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Війна бігбордам28 декабря 2016 11:35
Сьогодні у Дніпрі масово прибирали рекламні конструкції. Демонтують їх ніби-то за рішенням Індустріального суду.
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