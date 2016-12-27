



Нова техніка у Дніпрі Спецавтівки для перевезення безпритульних тварин та інноваційні зупинки з камерами спостереження і вайфаєм. Такі новинки для Дніпра сьогодні презентував міський голова Борис Філатов. Источник: 11 канал

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