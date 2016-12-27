



День донора Сьогодні у лікарні імені Мечникова справжній бум серед відвідувачів. Майже сімсот патріотично налаштованих дніпрян прийшли здавати кров. Для медзакладу така благодійна акція під назвою «Врятуй життя герою» стала вже традиційною. За останні роки їх пройшло вже більше двадцяти. Тож хто цього разу долучився до доброї справи — дізнавались наші журналісти. Источник: 11 канал

Экспорт в формате RSS ленты

Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Добавления RSS ленты в сервис Яндекс.Лента Мы на Мы на



