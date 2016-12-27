11 канал
29 декабря 2016 | 13:04

Війна бігбордам Війна бігбордам

28 декабря 2016 11:35

 Сьогодні у Дніпрі масово прибирали рекламні конструкції. Демонтують їх ніби-то за рішенням Індустріального суду.

11:55Корпоративний Дід Мороз
11:46Безпека та порядок у святкові дні 
11:38Будинок органної та камерної музики
11:29Поховання патріота
14:15Пенсіонер забув 80 тисяч гривень
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День донора

27 декабря 2016 13:58

Сьогодні у лікарні імені Мечникова справжній бум серед відвідувачів. Майже сімсот патріотично налаштованих дніпрян прийшли здавати кров. Для медзакладу така благодійна акція під назвою «Врятуй життя герою» стала вже традиційною. За останні роки їх пройшло вже більше двадцяти. Тож хто цього разу долучився до доброї справи — дізнавались наші журналісти.

Источник: 11 канал
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