



Повернення з полону Матері воїнів АТО, що вважаються зниклими без вісті сьогодні зробили чергову спробу привернути увагу громадськості і влади до долі своїх дітей. Вони кажуть, що системної роботи із встановлення місцезнаходженя військових не ведеться. Дехто з них перебуває в полоні більше двох років, ще з Іловайських подій. Родини зниклих навіть не можуть офоримити документи аби їхні сини вважалися учасниками бойових дій. У заяві, яку сьогодні зробили члени громадського об’єднання «Берегиня», вимагають створення контактної групи при мінському процесі, яка б займалася пошуком та обміном полонених. Загальна кількість військових, які потрапили до зони АТО й про яких нема даних становить 526 осіб. Источник: 11 канал

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